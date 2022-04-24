Hatay'da Paskalya Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
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Hatay'da Paskalya Bayramı kutlanıyor

24.04.2022 13:31
Hatay'da Paskalya Bayramı kutlanıyor

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve beraberindeki bazı kanaat önderleri, Paskalya Bayramı dolayısıyla Antakya Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve beraberindeki bazı kanaat önderleri, Paskalya Bayramı dolayısıyla Antakya Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti.

Vali Doğan, ziyarette Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı tebrik ederek, üç semavi dinin bayramlarının aynı ay içerisine denk gelmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Hatay'ın mozaik bir şehir olduğunu belirten Doğan, "Hristiyan, Yahudi, Ermeni, Türk, Kürt, Arap, Alevi ve Sünni'siyle hepsi bu sokakların, toprakların evlatları. Yüzyıllardır bu topraklarda huzur içerisinde yaşamışlar ve yaşamaya devam edecekler." dedi.

Orta Doğu sorununa Hatay'ı örnek gösterdiklerini ifade eden Doğan, şöyle konuştu:

"Birileri Orta Doğu sorununu çözmek istiyorsa Hatay'a gelsinler, Hatay'daki bu ortamı, yaşantıyı görsünler ve Orta Doğu'da aynı ortamın sağlanabileceğini görsünler. Ancak birileri bunu istemiyor. İstemediği için kaos, kan, gözyaşı, savaş istiyor. Savaş makinelerinin çalışması lazım ki birilerine kaynak aktarabilsin ama bunu Hatay'da başaramadılar ve başaramayacaklar. Türkiye bu konuda birlik ve beraberlik içerisinde yoluna yürümeye devam edecek. Bayramınızı tebrik ediyorum. Nice bayramlar görürüz hep beraber inşallah. Memleket için birlikte üreteceğiz ve yol kat edeceğiz. Gelecek nesillere daha müreffeh bir Türkiye bırakabilmek adına da hep beraber gayret göstereceğiz."

Ziyaretçiler yumurta tokuşturdu

Antakya Ortodoks Kilisesi Cemaat Vakfı Başkanı Fadi Hurigil de tarih boyunca 13 medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir kent olan Hatay'da Paskalya Bayramı'nı kutlamanın coşkusunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Hurigil, Hatay'da yüzyıllardır üç semavi dine mensup insanların kardeşçe, barış ve huzur içerisinde yaşadığını anlattı.

Kutlamaya katılan Vali Doğan ve diğer kanaat önderleri, gelenek gereği birbirleriyle yumurta tokuşturdu.

Programa CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Musevi Cemaati Başkanı Şaul Cenudioğlu, Antakya Ortodoks Kilisesi Pederi Jan Dellüller, Antakya Katolik Kilisesi Papazı Domanico Bertogli, bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ve Hristiyan vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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