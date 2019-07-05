Hatay'da patlama
13 dakika önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bomba yüklü olduğu iddia edilen bir araçta patlama meydana geldi.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:42 Kaynak: İHA
'ın Reyhanlı
ilçesinde bomba yüklü olduğu iddia edilen bir araçta patlama meydana geldi. Şiddetli patlamada ölü ya da yaralı sayısıyla ilgili kesin bilgiye henüz ulaşılamazken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildiği bildirildi. - HATAY
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