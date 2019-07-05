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Hatay'da patlama

9 dakika önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bomba yüklü olduğu iddia edilen bir araçta patlama meydana geldi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bomba yüklü olduğu iddia edilen bir araçta patlama meydana geldi. Şiddetli patlamada ölü ya da yaralı sayısıyla ilgili kesin bilgiye henüz ulaşılamazken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildiği bildirildi.
(İHA)
Hatay'da patlama
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:45 Kaynak: İHA
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