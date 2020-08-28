Hatay'da "patpat" dere yatağına uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Hatay'da "patpat" dere yatağına uçtu: 2 yaralı

Hatay'da "patpat" dere yatağına uçtu: 2 yaralı Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı dere yatağına uçtu.

Hatay'da "patpat" dere yatağına uçtu: 2 yaralı HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı dere yatağına uçtu. Kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yoncakaya Mahallesinde meydana gelen kazada, annesi C.K. ile birlikte tarım arazilerini kontrol etmeye giden M.K.'nın kullandığı patpat tabir edilen tarım aracı, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarında bulunan dere yatağına uçtu. Kazada sürücü ile annesi yaralandı. Şenköy Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından dere yatağından çıkarılan yaralı anne ile oğul, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Anne C.K.'nın sağlık durumunu kritik olduğu öğrenilirken, M.K.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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