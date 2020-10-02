Hatay'da pelet fabrikasında çıkan yangın, söndürüldü - Son Dakika

HATAY'da Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) zeytin çekirdeğinden pelet üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Antakya- İskenderun yolu üzerinde bulunan pelet fabrikasında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zeytin çekirdeğinden pelet üretimi yapan fabrikadaki yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.Maddi zarara neden olan yangını soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.