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Hatay'da pelikanların göç yolculuğu

1 saat önce

Hatay'da pelikanların göç yolculuğuHatay'da pelikanların göç yolculuğuHatay'ın İskenderun-Arsuz ilçeleri arasındaki bölgede pelikanların göç yolculuğu, renkli görüntüler oluşturdu.

Hatay'da pelikanların göç yolculuğu

Hatay'da pelikanların göç yolculuğu

Hatay'ın İskenderun- Arsuz ilçeleri arasındaki bölgede pelikanların göç yolculuğu, renkli görüntüler oluşturdu.

Üreme ve yazı geçirmek için Türkiye'nin farklı bölgelerine gelen bazı kuş türleri, sonbaharın gelişiyle birlikte güneye göç etmeye başladı. Coğrafi konumu nedeniyle göçmen kuşlar için önemli bir göç rotası olan Türkiye'de kuzeyden güneye ilerleyen kuşlar, Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçeleri arasındaki bölgeden geçiş yaptı. Görsel şölen sunan pelikanlar, Kuzey Avrupa ve Asya'dan göç eden kuşlar arasında yer alıyor. Özellikle sahil bandını kullanarak ilerleyen binlerce pelikanın, Hatay'ın kıyı kesimini kullanarak göç sırasında zaman zaman denize inip dinlendikleri gözlendi. Beslenip, dinlenen ve sonra yeniden yoluna devam eden pelikanlar, görüntülendi.

Hatay'da pelikanların göç yolculuğu

İskenderun, Arsuz, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:30 Kaynak: DHA
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