Hatay'da piyasa değeri 241 bin 650 TL olan kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da piyasa değeri 241 bin 650 TL olan kaçak tütün ele geçirildi

08.03.2022 11:59
Hatay'da piyasa değeri 241 bin 650 TL olan kaçak tütün ele geçirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde 2 araç içerisinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 241 bin 650 TL olan bin 790 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde 2 araç içerisinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 241 bin 650 TL olan bin 790 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Aktepe Mahallesi'nde yol kontrol noktasında Adıyaman'dan gelen M.U., A.Y. ve M.T.'ye ait araçlar içerisinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 241 bin 650 TL olan bin 790 kilogram tütün ele geçirildi.

Şüpheliler M.U., A.Y. ve M.T. ile ilgili adli ve idari işlem başlatıldı. - HATAY

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Türk Lirası, Hassa, Tütün, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da piyasa değeri 241 bin 650 TL olan kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da piyasa değeri 241 bin 650 TL olan kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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