Hatay'da PKK'lı teröristlerin sığınak ve depoları bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da PKK'lı teröristlerin sığınak ve depoları bulundu - Son Dakika

Hatay'da PKK'lı teröristlerin sığınak ve depoları bulundu

6 saat önce

Hatay'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 sığınak ve 9 depo bulundu.

Hatay'da PKK'lı teröristlerin sığınak ve depoları bulundu, System.String[]

Hatay'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 sığınak ve 9 depo bulundu.


Valilikten yapılan açıklamada, 18 Aralık Çarşamba gününden itibaren İl Jandarma Komutanlığınca istihbari çalışmalar sonucu PKK'lı teröristlerce il merkezi kırsalındaki araziye gizlenmiş yaşam malzemesi olduğu bilgisinin alındığı bildirildi. Amanoslar kırsalında icrasına başlanılan "Amanoslar 2019/760 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz-69" operasyonunda, temas araması faaliyeti esnasında 9 depo ve 3 adet sığınak tespit edildi. Sığınaklardan birisinin 6 odalı ve kat kat olduğu belirlendi.


Sığınak ve depolarda, 1 adet büyük telsiz, 1 adet 90 amper akü, 1 adet akümülatör, 1 adet EYP anahtarı, 50 metre EYP kablosu, 50 metre fünye takılı EYP kablosu, 60 metre sarı renkli saniyeli fitil, 1 adet DVD oynatıcı, 1 adet kırılmış tablet, 2 adet 90'lık teyp kaseti, 70 adet büyük boy pil, 5 adet pil bloğu, 1 adet 150 sayfalık içerisi yazılı defter, 0,5 litre asit, 2 adet radyo, 80 metre elektrik kablosu; 1 adet tüplü katalitik soba, 1 adet mutfak tüpü, 1 adet piknik tüpü, çok miktarda yiyecek, giyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.


Açıklamada, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların azim ve kararlılık içerisinde devam edeceği belirtildi. - HATAY

Hatay, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

HDP'li vekil Ağrı'da öldürülen teröristlere sahip çıktı: Neden öldürdünüz?
İstanbul'da gizli kamera operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı Prens Philip hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
18:08 Polis kıskıvrak yakaladı - Son Dakika Haber
18:03 İngiltere'de parlamento Başbakan Boris Johnson'ın Brexit planına onay verdi - Son Dakika Haber
18:01 Sandıkçı "Hep birlikte daha güzele" - Son Dakika Haber
17:59 Usule aykırı çakmak gazı satışı yapan 39 şahıs hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika Haber
17:58 Meme Küçültme Ameliyati Neden Gerekli? - Son Dakika Haber
17:13 Prens Philip hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Haber
16:12 Avustralya'da bitkin düşmüş atı tekmeleyen faytoncu tepki çekti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 18:20:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da PKK'lı teröristlerin sığınak ve depoları bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]