Hatay'da PKK'nın bombacısı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da PKK'nın bombacısı yakalandı - Son Dakika

Hatay'da PKK'nın bombacısı yakalandı

6 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde PKK'nın bombacısı yakalandı.

Hatay'da PKK'nın bombacısı yakalandı, System.String[]

Hatay'ın Altınözü ilçesinde PKK'nın bombacısı yakalandı.


Hatay'ın Suriye sınırında bulunan ilçelerinden Altınözü'nde, ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik olarak yapılan operasyon faaliyetleri kapsamında yakalanan iki kişiden birinin PKK'nın bombacısı olduğu ortaya çıktı.


Altınözü İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, göçmen kaçakçılığına yönelik olarak yapılan operasyon faaliyetleri kapsamında Altınözü'nde yakalanan Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmenin parmak izi tespiti sonucunda A.K.A.'nın İzmir Sulh Ceza Hakimliğinde 'silahlı terör örgütüne üye olma, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanma, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarından yakalama emrinin olduğunun tespit edildiği belirtildi.


PKK bombacısı A.K.A. için İzmir Terör Şube ile irtibata geçen Altınözü İlçe Emniyet Müdürlüğü şahsın teslimi için gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi. - HATAY

Emniyet Müdürlüğü, Altınözü, Hatay, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı
Aydın'da 45 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 7 kişi yakalandı Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı

Son Dakika Haberleri
20:50 Milli Piyango 2019: 80 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan bilet belli oldu - Son Dakika Haber
20:48 Başkan Ensari'den yeni yıl mesajı - Son Dakika Haber
20:35 Zamlar, tanzim satış, Suriye, ABD yaptırım tehdidi, işsizlik: Türkiye'de 2019 nasıl geçti? - Son Dakika Haber
20:35 ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarında sona gelindi ilk anlaşma 15 gün sonra - Son Dakika Haber
20:22 Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi - Son Dakika Haber
20:18 Kuşadası'nda trafik bayan polislere emanet - Son Dakika Haber
20:00 Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 20:58:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da PKK'nın bombacısı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]