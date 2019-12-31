Hatay'da PKK'nın bombacısı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da PKK'nın bombacısı yakalandı - Son Dakika

Hatay'da PKK'nın bombacısı yakalandı

10 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde PKK'nın bombacısı yakalandı.

Hatay'da PKK'nın bombacısı yakalandı, System.String[]

Hatay'ın Altınözü ilçesinde PKK'nın bombacısı yakalandı.


Hatay'ın Suriye sınırında bulunan ilçelerinden Altınözü'nde, ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik olarak yapılan operasyon faaliyetleri kapsamında yakalanan iki kişiden birinin PKK'nın bombacısı olduğu ortaya çıktı.


Altınözü İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, göçmen kaçakçılığına yönelik olarak yapılan operasyon faaliyetleri kapsamında Altınözü'nde yakalanan Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmenin parmak izi tespiti sonucunda A.K.A.'nın İzmir Sulh Ceza Hakimliğinde 'silahlı terör örgütüne üye olma, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanma, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarından yakalama emrinin olduğunun tespit edildiği belirtildi.


PKK bombacısı A.K.A. için İzmir Terör Şube ile irtibata geçen Altınözü İlçe Emniyet Müdürlüğü şahsın teslimi için gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi. - HATAY

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı
Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı Güvercini yakalamak isterken metrelerce yükseklikten düştü!

Son Dakika Haberleri
01:00 Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? - Son Dakika Haber
00:37 Toplamda 4.020 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika Haber
00:34 Akü hırsızı suçüstü yakalandı - Son Dakika Haber
00:33 Başkan Gürün görevli personelin yeni yılını kutladı - Son Dakika Haber
00:30 Bakan Turhan yeni yıla Bolu'da Karayolları işçileri ile girdi - Son Dakika Haber
23:28 İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 01:03:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da PKK'nın bombacısı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]