Hatay'da, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kesinleşmiş 1 yıl 3 ay hapis cezası aranan şahıs Dörtyol ilçesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kesinleşmiş 1 yıl 3 ay hapis cezası olan M.O. isimli şahıs Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Dörtyol Özerli Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonla yakalanan firari şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da PKK terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı - Son Dakika