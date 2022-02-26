Hatay'da PKK terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da PKK terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı

26.02.2022 11:50
Hatay'da PKK terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı

Hatay'da, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kesinleşmiş 1 yıl 3 ay hapis cezası aranan şahıs Dörtyol ilçesinde yakalandı.

Hatay'da, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kesinleşmiş 1 yıl 3 ay hapis cezası aranan şahıs Dörtyol ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kesinleşmiş 1 yıl 3 ay hapis cezası olan M.O. isimli şahıs Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Dörtyol Özerli Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonla yakalanan firari şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

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Dörtyol, Hatay, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da PKK terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da PKK terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı - Son Dakika
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