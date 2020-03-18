Hatay'da PKK/YPG operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da PKK/YPG operasyonunda 1 kişi tutuklandı
6 saat önce
Hatay'da PKK/YPG operasyonunda 1 kişi tutuklandı Suriye uyruklu şahsın örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edildi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Hatay'da PKK/ YPG operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Suriye uyruklu şahsın örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edildi
HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce Afrin bölgesinde PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının adresini belirleyen ekipler, Suriye uyruklu M.R'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:41 Kaynak: İHA
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