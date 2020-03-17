Hatay'da PKK/YPG şüphelisi 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Hatay'da PKK/YPG şüphelisi 1 kişi yakalandı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütü YPG/PKK şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:15 Kaynak: İHA
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütü YPG/ PKK şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce Afrin bölgesinde PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütün sosyal medya üzerinden propagandası yaptığı tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının adresini belirleyen ekipler, Suriye uyruklu M.R'yi gözaltına aldı. - HATAY
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