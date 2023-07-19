Hatay'da Polis Denetiminde Şüphelinin Peruğunda Uyuşturucu Bulundu - Son Dakika
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Hatay'da Polis Denetiminde Şüphelinin Peruğunda Uyuşturucu Bulundu

19.07.2023 11:03

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde durdurulan bir şahsın peruğunda yapılan aramada 3 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Hatay'da polis ekiplerinin denetimleri esnasında bir şüphelinin taktığı peruğun içerisinde uyuşturucu çıktı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadeleye karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde, İskenderun ilçesinde hareketlerinden şüphelenilerek durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında kullandığı peruğu içerisine gizlenmiş vaziyette 3 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli hakkında başlatılan adli işlem sürüyor. - HATAY

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Polis Denetiminde Şüphelinin Peruğunda Uyuşturucu Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da Polis Denetiminde Şüphelinin Peruğunda Uyuşturucu Bulundu - Son Dakika
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