Hatay'da polis maske dağıttı - Son Dakika

Hatay'da polis ekiplerince vatandaşlara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili broşür ve maske dağıtıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ilçesindeki Saray Caddesi'nde vatandaşlara 400 maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Ekipler ayrıca, Kovid-19 ile ilgili bilgilerin yer aldığı broşür de dağıttı.