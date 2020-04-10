Hatay'da polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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Hatay'da polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı
6 saat önce
HATAY'da, TÜRK Polis Teşkilatı'nın 175'inci Kuruluş yıldönümü, düzenlenen törenle kutlandı.
HATAY'da, TÜRK Polis Teşkilatı'nın 175'inci Kuruluş yıldönümü, düzenlenen törenle kutlandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle katılımın kısıtlı olduğu tören, Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Yıldız'ın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Buradaki törenin ardından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Şehitlerin kabirlerinin ziyareti ve duaların ardından karanfil bırakılmasıyla tören son buldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:23 Kaynak: DHA
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