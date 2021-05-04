Polis ve jandarma ekipleri Trafik Haftası dolayısıyla kortej yaptı - Son Dakika

Ekiplerin kent meydanı drone

Ekipler kent meydanı aktüel

Müdür İdris Kan'dan açıklama

Kortejin yola çıkışı drone

Kortejin yolda ilerleyişi aktüel

Kortejin yolda ilerleyişi drone

Trafik ekiplerinin toplu fotoğrafı

Müdür İdris Kan'dan sürücülere emniyet kemeri uyarısı

Araçtaki çocuğa kırmızı düdük vermesi

Trafik ekipleri broşür dağıtımı Polis ve jandarma ekipleri Trafik Haftası dolayısıyla kortej yaptı

HATAY (AA) – Hatay'da Trafik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında jandarma ve polis trafik ekipleri tarafından kortej düzenledi.

Merkez Antakya ilçesi Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen etkinlikte motosikletli ve otomobilli polis ve jandarma ekipleri, kısa bir kortej sonrası meydana döndü.

Kortejin ardından ekipler, meydanda tam kapanmada muaf olan sürücülere emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulundu, broşür dağıttı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü İdris Kan, bu yılki kutlamalarda sloganlarının "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda" olduğunu belirtti.

Kan, "Trafikte en kolay olan kurallara uymaktır. Kurallara uyarsak ne can kaybımız olur ne de maddi hasarımız olur. Tüm vatandaşlarımızı trafik kurallarına uymaya davet ederek, trafik haftalarını kutluyorum." dedi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Murat Akyüz de Komutanlık olarak teknolojiyle donatılan trafik timlerinin vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti.