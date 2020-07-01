Hatay'da polisin şüphelendiği kişiden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu kişinin üzerinde metanfetamin cinsi uyuşturucu ile esrar gele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde kullanımı, imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Şehir merkezinde E.B. isimli bir kişinin şüpheli hareketleri üzerine üst araması yapan ekipler, şeffaf poşet içerisinde 15 gram metanfetamin cinsi uyuşturucu ile 1.7 gram esrar maddesi buldu.
Şüpheli ele geçirilen uyuşturucu maddelerle işlemleri için emniyete götürüldü.