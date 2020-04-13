Hatay'da polisler küçük kızın oyun hamuru isteğini geri çevirmedi - Son Dakika

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Hatay'da polisler küçük kızın oyun hamuru isteğini geri çevirmedi
6 saat önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmayan küçük kızın oyun hamuru talebini, polis ekipleri yerine getirdi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmayan küçük kızın oyun hamuru talebini, polis ekipleri yerine getirdi.
Bahçelievler Mahallesi'nde 10 yaşındaki Meryem İri, polis ekiplerine elektronik posta göndererek, evden çıkamadığını ve oyun hamuru istediğini belirtti.
Küçük Meryem'in talebini değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Motorize Yunus Timleri aracılığıyla oyun hamurunu küçük kıza ulaştırdı.
Talebinin yerine getirilmesinden dolayı memnuniyet duyan Meryem İri'ye ekipler, uzaktan eğitimini aksatmaması konusunda da uyarıda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:40 Kaynak: AA
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