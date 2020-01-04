Hatay'da polisler nörofibromatozis hastası kardeşlerin hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

Anne Mehtap ve baba Kemal Kıbrıslı çocuklarının hayalini gerçekleştiren polislere teşekkür etti.

Meydan Mahallesi 'ndeki evlerinden motorize ekipler tarafından alınan iki kardeş, polis üniforması giydirilerek şehir turu attırıldı.

Kıbrıslı kardeşler burada, polis olma ve polislerle şehir turu atma hayallerinden bahsetti.

Nörofibromatozis hastası İhsan (24) ve Yasin (16) Kıbrıslı kardeşler, kent merkezinde aileleriyle gezdikleri sırada tanıştıkları polisleri evlerine davet etti.

Hatay 'ın İskenderun ilçesinde nörofibromatozis hastası iki kardeşin polislerle şehir turu atma hayali gerçek oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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