Polislerin bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Polis aracına alınarak önce veterinere götürülen şahin, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Dörtyol Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Karayılan Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, yol kenarında çırpınan şahinin kanadından yaralı olduğunu fark etti.

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