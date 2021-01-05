Polislerin bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince yol kenarında yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.
Karayılan Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, yol kenarında çırpınan şahinin kanadından yaralı olduğunu fark etti.
Polis aracına alınarak önce veterinere götürülen şahin, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Dörtyol Şefliği ekiplerine teslim edildi.
Şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
Kaynak: AA
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