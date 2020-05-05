Hatay'da polisten 4 yaşına giren çocuğa doğum günü sürprizi - Son Dakika

Miraç ailesi, oğullarının doğum gününde onları yalnız bırakmayan ekiplere teşekkür etti.

Polisler, temin ettikleri doğum günü pastasıyla adrese giderek çocuğa sürpriz yaptı.

Bağlar Mahallesi 'nde ikamet eden ve 4 yaşına giren Mahmut Miraç'ın, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle yakınlarıyla doğum gününü kutlayamadığını öğrenen Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan çocuğa polis ekipleri sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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