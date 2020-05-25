Hatay'da polisten küçük Elif'e doğum günü sürprizi - Son Dakika

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis olmak isteyen ve 9 yaşına giren Elif Ikra'ya doğum günü sürprizi yaptı.

Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, merkez Defne ilçesinde bir ailenin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çocuklarına doğum günü pastası alamadığını öğrendi. Ekipler, küçük Elif'in doğum gününü kutlamak için pasta alıp ailenin evine gitti.

Doğum günü sürprizi yapan ekipler, ileride polis olmak isteyen Elif'e Türk bayrağı da hediye etti. Karşısında pastayla polisleri gören Elif, mumları üfleyip ekibe teşekkür etti.