Son Dakika Haberleri: Hatay'da Polisten Yetim Çocuklar İçin Etkinlik

Hatay'da Polisten Yetim Çocuklar İçin Etkinlik

1 saat önce

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 137 yetim çocuğu çeşitli etkinliklerle eğlendirdi.

Hatay'da Polisten Yetim Çocuklar İçin Etkinlik, System.String[]
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 137 yetim çocuğu çeşitli etkinliklerle eğlendirdi.

Hatay Toplum Gönüllüleri İnsani Yardım Derneği'nde yapılan etkinlikte çocuklar palyaçolar eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Hatay Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün talimatıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çocuklarla uzun zamandır bir etkinlik yapmak istediklerini aktaran Ateş, "Her zaman çocuklarımızın, evlatlarımızın, Hatayımızın yanındayız. Katılan tüm çocuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Hatay Toplum Gönüllüleri İnsani Yardım Derneği Başkanı Ali Nurlu da polis ekipleriyle ortak sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Nurlu, "Bölgemizde bulunan 137 yetim çocuğumuza canlı müzik dinletisi gerçekleştirdik, birlikte yemek yedik. İnsanlığa, yoksulluğa ve yetimlere sahip çıkan Emniyet Müdürlüğü ailesine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu tarz projelerin devamının gelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:26 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel
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