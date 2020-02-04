Hatay'da pompalı dehşet: annesi ve eşini öldürüp, intihar etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da pompalı dehşet: annesi ve eşini öldürüp, intihar etti - Son Dakika

Hatay'da pompalı dehşet: annesi ve eşini öldürüp, intihar etti

18 dakika önce

Hatay'da pompalı dehşet: Annesi ve eşini öldürüp, intihar ettiHATAY'da Ömer Yıldırım (27), pompalı tüfekle eşi Pervin (27) ve annesi Emine Yıldırım'ı (50) öldürüp, yaşamına son verdi.

Hatay'da pompalı dehşet: Annesi ve eşini öldürüp, intihar etti

HATAY'da Ömer Yıldırım (27), pompalı tüfekle eşi Pervin (27) ve annesi Emine Yıldırım'ı (50) öldürüp, yaşamına son verdi.

Olay, merkez Antakya ilçesi Çekmece Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir aile içi geçimsizlik yaşayan Ömer Yıldırım, eşi Pervin ve annesi Emine Yıldırım ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Yıldırım, bir süre aracına gidip, pompalı tüfeği aldıktan sonra girdiği evde annesi Emine ve eşi Pervin Yıldırım'ı vurdu. Daha sonra tüfeği kendisine yöneltip ateşleyen Yıldırım, hayatını kaybetti. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren ekiplerin yaptığı kontrolde Ömer Yıldırım, annesi Emine ve eşi Pervin Yıldırım'ın öldüğü belirlendi. Ailenin olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hatay'da pompalı dehşet: annesi ve eşini öldürüp, intihar etti

Ömer Yıldırım, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:54 Kaynak: DHA
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Son Dakika

Eşini ve annesini öldürüp intihar etti
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