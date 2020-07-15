Hatay?da protokolü, şehitlikleri ziyaret etti
HATAY Valisi Rahmi Doğan ile kent protokolü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlikleri ziyaret ederek dua etti.
HATAY Valisi Rahmi Doğan ile kent protokolü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlikleri ziyaret ederek dua etti.Vali Rahmi Doğan'ın şehitlik ziyaretine, Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Orhan Akkurt, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, kamu kurumu temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve şehit yakınları eşlik etti. Şehit mezarlarına karanfil bırakan protokol üyeleri, dua etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin de okunduğu etkinlikte Türk Kızılayı ekipleri tarafından tarafından vatandaşlara lokum ikramı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:32 Kaynak: DHA
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