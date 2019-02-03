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24 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde Hatayspor, Denizlispor'u konuk etti.

Hatay'da Puanlar Paylaşıldı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde Hatayspor, Denizlispor'u konuk etti. Kıran kırana geçen mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Caner Hüseyin Bağ'ın sert şutunu Stackhowıak engelledi. 34. dakikada topu önünde bulan Gökhan Karadeniz meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi. 1-0 90. dakikada açılan ortaya iyi yükselen Muhammed Kehinde maçın skorunu ilan etti. 1-1

---KÜNYE---

Stat: Antakya Atatürk Hakemler: Zorbay Küçük xx, Utku Tunavelioğlu xx, Deniz Caner Özaral xx Hatayspor: Akın xx, Mesut xx, Sadi xx, Yusuf xx, Murat xx, Hamza xxx (Soner Örnek dk. 82 ?), Selim xx (Mirkan Aydın dk. 77 x), Gökhan Karadeniz xxx, Diallo xx, Caner xx, Maiga xx (Korkishko dk. 90+2 ?) Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Mehmet Dingil, Bakary Nimaga Teknik Direktör: İlhan Palut Denizlispor: Stackhowıak xx, Alperen xx, Deniz Vural xx (Kibong Mbamba dk. 72 x) Ziya xx, İsmail Aissati xx, Mehmet Akyüz xx, Recep Niyaz xx (Gökhan Süzen dk. 81 ?), Burak x (Muhammed Kehinde dk. 63 xxx) Furkan xx, Kerem Can xx, Abdülkerim Bardakçı xx Yedekler: Kaan Güler, Taha Can, Oğuz Yılmaz, Burak Altıparmak Teknik Direktör: Yücel İldiz Goller: Gökhan Karadeniz (dk. 34) (Hatayspor), Muhammed Kehinde (dk. 90) (Denizlispor) Kırmızı kart: Saido Diallo (dk. 90+3) (Hatayspor) Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu, Maiga (Hatayspor), İsmail Aissati (Denizlispor)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:46 Kaynak: İHA

Gökhan Karadeniz, Denizlispor, Hatayspor, Spor
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