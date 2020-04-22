Hatay'da rahatsızlanan kedinin yardımına Vefa Sosyal Destek Grubu yetişti - Son Dakika

Numune Evler Mahallesi'nde oturan ve sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 18 yaşındaki Mehmet Öz, kedisinin rahatsızlanması üzerine 112'yi arayarak yardım talep etti.

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