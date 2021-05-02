Hatay'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti; lokma tatlısı - Son Dakika

Hatay'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti; lokma tatlısı

02.05.2021 10:21

RAMAZANDA iftar sonrası en sık tüketilen tatlılardan biri olan lokma, Hataylı usta Kenan Düzay'ın elinde sanata dönüşüyor.

RAMAZANDA iftar sonrası en sık tüketilen tatlılardan biri olan lokma, Hataylı usta Kenan Düzay'ın elinde sanata dönüşüyor. Hem pişirdiği lezzetli tatlılarla hem de lokma dökme hızıyla da tanınan Düzay, 1 kilo hamuru 2 dakika 50 saniyede döküyor. Düzay, gastronomi kenti Hatay'ın yöresel lezzetlerin biri olan lokmanın sıkça tercih edildiğini söyledi.

Defne ilçesi, Çekmece Mahallesi'nde tatlı dükkanı işleten Kenen Düzay (37), 9 yaşından beri yaptığı tatlıcılığı sürdürüyor. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli işletmelerde tatlıcı olarak çalıştığını söyleyen Düzay, 5 yıl önce kurduğu işletmesinde özellikle ramazanda iftar sonrası en çok tercih edilen tatlılardan biri olan lokma tatlısını üretiyor.

'BEN TÜRKİYE'NİN EN HIZLI LOKMACISIYIM'Düzay, gastronomi kenti Hatay'ın yöresel lezzetlerin biri olan lokmanın sıkça tercih edildiğini belirtti. Yılların verdiği tecrübe ile tatlılara verdiği lezzetin yanı sıra lokma tatlısı dökme hızıyla da bilinen Düzay, "Ben Türkiye'nin en hızlı lokmacısıyım. Yaklaşık 9 yaşından beri bu işi yapıyorum. Eskiden bu işleri çok kimselere yapmazdı. Ben de Antakya'da merkezi bir yerde çalışıyordum ve orada işler yoğundu. Müşteriye yetiştirmek için, lokmayı hızlı hızlı döküyorduk. Zamanla baktık ki, lokma dökme hızı bizi diğer meslektaşlarımızdan farklı konuma getirdi. İstanbul'da da bu işi 10 yıl boyunca yaptım, bu hızım orda da devam etti. İstanbul'da 2005 yılında Sultanahmet lokmacısında düzenlenen lokma dökme yarışında birincilik aldım" dedi.'1 KİLO HAMURU, 2 DAKİKA 50 SANİYEDE DÖKEBİLİYORUM'Pandemiden dolayı işlerin eskiye nazaran durulduğunu fakat yine iyi olduğunu söyleyen Düzay, "Bu işlerde iddialıyım. 1 kilo lokma hamurunu, 2 dakika 50 saniyede dökebiliyorum. Kendi işletmemde günde yaklaşık 20 kilo lokma döküyorum, o da 5 dakikamı falan alıyor. Bizim gibi ustalar az rastlanan ustalardır. Bazı ustalar mesela, 1 kilo hamuru 20-25 dakikada dökerken, biz 1 kilo hamuru 2,5 dakika gibi bir sürede dökebiliyoruz" dedi.TATLI USTASI, BİRÇOK SPOR DALINDA DA FAALİYET GÖSTERİYORTatlıcılığın yanı sıra kick boks, ju jitsu ve muay-thai gibi dövüş sporlarına merakı olduğunu ve bir dönem o sporları yaptığını söyleyen Düzay,  "Tatlıcılığın yanı sıra ben şu an aynı zamanda kick boks antrenörüyüm. Hatay'da 2001 yılında kick boks Akdeniz bölge şampiyonluğum var. Bu sporlar içimizde sevgiyle hep vardı. Bizim mesleğimizin getirisi vardı, bir de kick boks gibi sporları yapmak istiyorduk, yaptık ve profesyonelliğe yetiştik çok şükür" diye konuştu.LOKMA TATLISI 2 KEZ PİŞİRİLİYORLokma tatlısının 2 defa pişirilen bir tatlı türü olduğunu belirten Düzay, "Bir kilo una ortalama bir kilo 200 gram su, 20 gram maya, 50 gram kaynamış şerbet ve 5 gram da tuz koyuyoruz. Bu işlemden sonra, lokmaları güzel yoğurup, 15 dakika dinlendirdikten sonra lokmaları dökmeye başlıyoruz. İkinci aşamadan sonra bir daha pişiriyoruz lokmaları ve müşteriye sunuyoruz. Lokmanın kilosunu 15 TL'den satışa sunuyoruz" dedi.

Lokma tatlısını çok sevdiğini ve ailecek sık sık tükettiklerini söyleyen mahalle esnafı Serdar Gökhan Serhanoğlu, ustanın lokma dökme hızına kendileri gibi herkesin hayran kaldığını ifade etti.


Hatay'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti; lokma tatlısı
Hatay'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti; lokma tatlısı
Hatay'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti; lokma tatlısı
Hatay'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti; lokma tatlısı
Hatay'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti; lokma tatlısı
Hatay'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti; lokma tatlısı
Hatay'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti; lokma tatlısı
Hatay'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti; lokma tatlısı
Hatay'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti; lokma tatlısı
Hatay'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti; lokma tatlısı
Hatay'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti; lokma tatlısı
Hatay'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti; lokma tatlısı

Gastronomi, Kick Boks, Ramazan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hatay'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti; lokma tatlısı - Son Dakika


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