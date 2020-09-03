Hatay'da rekor sıcaklık...Asfalta tava koyup yumurta pişirdi - Son Dakika

Hatay'da rekor sıcaklık...Asfalta tava koyup yumurta pişirdi

Tarlada çalışan çocuklar, sulama kanallarına koştu

HATAY - Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği Hatay'da, rekor sıcaklık yaşandı. Şehir ve ilçe merkezlerinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, soluğu çeşmelerde aldı. Diğer yandan aileleri ile birlikte tarlalarda çalışan çocuklar ise tarlaları sulamak için açılan su kanallarına koştu.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası şiddetli nemle birlikte Hataylılara zor anlar yaşatıyor. Termometrelerin 43 derece gibi rekor sıcaklığa ulaştığı kentte nemle birlikte 50 dereceye yakın sıcaklık hissediliyor.

Nemin yüksek olduğu bölgelerde ise belediyeler tarafından çocukların ve yaşlı vatandaşların dışarı çıkmaması için anonslar yapılıyor.