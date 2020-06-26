Hatay'da restoran servis masasına giren 2 metrelik yılan kurtarıldı - Son Dakika

Hatay'da restoran servis masasına giren 2 metrelik yılan kurtarıldı
HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde bir restoran servis rafına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesinde bulunan bir restorana ait servis rafına giren yaklaşık 2 metrelik yılına gören çalışanlar,Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine durumu bildirdi.
Restoran gelen İtfaiye ekipleri servis rafını keserek yılanın girdiği yerden canlı olarak çıkarttı.
Çıkartılan yılan itfaiye ekipleri tarafından tekrar Doğaya salındı.