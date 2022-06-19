Hatay'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 kaide ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 kaide ele geçirildi

19.06.2022 19:04
Hatay'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 kaide ele geçirildi

Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 kaide ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 kaide ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harbiye Mahallesi'nde A.S'nin evinde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, zanlının adresinde yaptığı aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 kaide buldu.

Gözaltına alınan A.S. emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 kaide ele geçirildi - Son Dakika

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