Hatay'da ruhsatsız diş kliniği kapatıldı - Son Dakika
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Hatay'da ruhsatsız diş kliniği kapatıldı

11.03.2022 13:01
Hatay'da ruhsatsız diş kliniği kapatıldı

Hatay'da ruhsatsız olarak hizmet verdiği tespit edilen diş kliniği kapatıldı.

Hatay'da ruhsatsız olarak hizmet verdiği tespit edilen diş kliniği kapatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu A.M'nin Bohşin Mahallesi'ndeki bir ikamette ruhsatsız diş kliniği açtığı bilgisine ulaştı.

İl Sağlık Müdürlüğü görevlileriyle birlikte adreste arama yapan ekipler, diş ünitesi, alet temizlik ünitesi, kompresör ve basınç düzenleyici ile diş tedavisinde kullanılan 232 parça çeşitli alet tespit etti.

Ruhsatsız klinik mühürlenerek kapatıldı, klinik sahibi A.M. hakkında adli işlem başlatıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da ruhsatsız diş kliniği kapatıldı - Son Dakika


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