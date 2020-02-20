Hatay'da ruhsatsız iş yeri mühürlendi - Son Dakika
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Hatay'da ruhsatsız iş yeri mühürlendi

6 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, izinsiz kesim yapıldığı tespit edilen bir iş yeri mühürlendi.

Hatay'da ruhsatsız iş yeri mühürlendi, System.String[]

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, izinsiz kesim yapıldığı tespit edilen bir iş yeri mühürlendi.

Zabıta ekipleri ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, izinsiz küçükbaş hayvan kesim ve satış yapıldığı ihbarı üzerine Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir iş yerini denetledi.

Ruhsatsız olan iş yeri aynı mekanda yetiştiricilik, şarküteri ve sağlık koşullara uygunsuz bulunduğu için mühürlendi.

Ekipler, bir adet canlı tavuk ve paketlenmiş 20 kilogram tavuk etine el koydu.

Ele geçirilen tavuk etleri imha edilirken, iş yeri sahibine ise cezai işlem uygulandı.

Cumhuriyet Mahallesi, Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:32 Kaynak: AA
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