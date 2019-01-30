Son Dakika Haberleri: Hatay'da Rüzgar Türbininin Motorunda Yangın

Hatay'da Rüzgar Türbininin Motorunda Yangın

1 saat önce

HATAY'ın Yayladağı ilçesindeki rüzgar türbininin motor bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Hatay'da Rüzgar Türbininin Motorunda Yangın, System.String[]
HATAY'ın Yayladağı ilçesindeki rüzgar türbininin motor bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Türbindeki yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. 

Yayladağı'na bağlı Sebenoba Mahallesi'ndeki rüzgar türbinlerinden birinin motor bölümünde, öğleden sonra, belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgede elektrik üretimi için kurulan türbinin motor bölümündeki yangının söndürülmesi için enerji firması ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:47 Kaynak: DHA

Yayladağı, Hatay, Güncel
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