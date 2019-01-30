Hatay'da Rüzgar Türbininin Motorunda Yangın
1 saat önce
HATAY'ın Yayladağı ilçesindeki rüzgar türbininin motor bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
HATAY'ın Yayladağı ilçesindeki rüzgar türbininin motor bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Türbindeki yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Yayladağı'na bağlı Sebenoba Mahallesi'ndeki rüzgar türbinlerinden birinin motor bölümünde, öğleden sonra, belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgede elektrik üretimi için kurulan türbinin motor bölümündeki yangının söndürülmesi için enerji firması ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yangının çıkış nedeni de araştırılıyor. - Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:10 Kaynak: DHA
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