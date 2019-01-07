Son Dakika Haberleri: Hatay'da Sağanak

Hatay'da Sağanak

1 saat önce

Hatay'da son bir haftadır etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri su altında kaldı.

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Hatay'da son bir haftadır etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri su altında kaldı.

Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Merkez Antakya ilçesinde, özellikle Serinyol ve Ovakent mahallelerindeki tarım arazileri ile bazı işçi çadırları sular altında kaldı.

Ekili arazilerde sağanak nedeniyle hasar oluştu.

Kent genelinde yağışlar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:31 Kaynak: AA

Merkez, Hatay, Güncel
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