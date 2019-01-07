Hatay'da Sağanak
1 saat önce
Hatay'da son bir haftadır etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri su altında kaldı.
Hatay
'da son bir haftadır etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri su altında kaldı.
Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Antakya
ilçesinde, özellikle Serinyol
ve Ovakent
mahallelerindeki tarım arazileri ile bazı işçi çadırları sular altında kaldı.
Ekili arazilerde sağanak nedeniyle hasar oluştu.
Kent genelinde yağışlar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:31 Kaynak: AA
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