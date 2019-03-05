Son Dakika Haberleri: Hatay'da Sağanak

Hatay'da Sağanak

1 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde, çöken istinat duvarı Birlik Camisi'nde hasar oluşturdu. İstinat duvarı yıkılan cami ibadete kapatıldı.

Sağanak, mahalle güzergahındaki yolun bir bölümünde de çökme yaşanmasına neden oldu.

Trafik akışında aksamalar meydana gelen bölgede önlem alan jandarma, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:30 Kaynak: AA

Kurtlusoğuksu, Kırıkhan, Hatay, Güncel
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