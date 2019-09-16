Son Dakika Haberleri: Hatay'da sağanak
Son Dakika Güncel Haber

Hatay'da sağanak

1 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte yaklaşık 2 saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda, yollarda su birikintileri oluştu.

Araçların ilerlemekte zorlandığı görülürken bazı noktalarda trafikte aksamalar meydana geldi.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Hatay'da sağanak

İskenderun, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus uçağı Su-35 ve Rus yangın söndürme uçağı Be-200 İstanbul semalarında uçtu
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani önemli zirve için Ankara'ya geldi Sürüye düşen yıldırım, 60 koyunu telef etti Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 02:47:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da sağanak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]