Hatay'da sağanak
1 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:28 Kaynak: AA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte yaklaşık 2 saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda, yollarda su birikintileri oluştu.
Araçların ilerlemekte zorlandığı görülürken bazı noktalarda trafikte aksamalar meydana geldi.
Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.
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