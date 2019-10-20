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Son Dakika Güncel Hatay'da sağanak

Hatay'da sağanak

1 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.


Kentte yaklaşık 2 saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda yollarda su birikintileri oluştu.


Araçların ilerlemekte zorlandığı görülürken bazı noktalarda trafikte aksamalar meydana geldi.


Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı.

Gök gürültülü sağanak yer yer etkisini göstermeye devam ediyor.

İskenderun, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:12 Kaynak: AA
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