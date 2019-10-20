Hatay'da sağanak
1 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:12 Kaynak: AA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte yaklaşık 2 saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda yollarda su birikintileri oluştu.
Araçların ilerlemekte zorlandığı görülürken bazı noktalarda trafikte aksamalar meydana geldi.
Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı.
Gök gürültülü sağanak yer yer etkisini göstermeye devam ediyor.
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