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Hatay'da sağanak

7 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte sabaha karşı başlayan ve yer yer devam eden yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Araçların ilerlemekte zorlandığı görülürken bazı noktalarda trafikte aksamalar meydana geldi.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Hatay'da sağanak

Dörtyol, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:55 Kaynak: AA
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