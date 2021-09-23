Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle Antakya Küçük Sanayi Sitesi, Defne-Harbiye yolu Sümerler mevkisi ile Gündüz Caddesi ve bazı sokaklarda su birikintisi oluştu.

Araçlar caddelerde güçlükle ilerlerken, yolda kalan bir araç belediye ekiplerinin yardımıyla çekildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri caddelerde biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.