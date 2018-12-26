Hatay'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
25 dakika önce
Hatay'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Hatay
'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak yağış Antakya
, İskenderun
, Arsuz
ve Yayladağı
ilçeleri başta olmak üzere il genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yayladağı Çevre Yolunda bulunan duvar devrilirken, Antakya'da da bir okulun duvarının kaya düşmesi sonucu yıkıldığı öğrenildi. Şiddetli yağışların ardından bazı tarım alanlarını da su bastı.
Yağışların yarında sürmesi bekleniyor. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:27 Kaynak: İHA
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