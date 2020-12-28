Hatay'da sağlık personelini taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Suriye 'nin Afrin bölgesinde görev yapan sağlıkçıları taşıyan minibüs, Reyhanlı- Kırıkhan kara yolu Akpınar Mahallesi Kavşağı yakınlarında devrildi.

Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde, Afrin 'de görevli sağlık personelini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

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