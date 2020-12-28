Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Afrin'de görevli sağlık personelini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan sağlıkçıları taşıyan minibüs, Reyhanlı- Kırıkhan kara yolu Akpınar Mahallesi Kavşağı yakınlarında devrildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hatay'da sağlık personelini taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı - Son Dakika