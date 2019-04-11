Son Dakika Haberleri: Hatay'da Sahilde Bulunan Ceset

Hatay'da Sahilde Bulunan Ceset

1 saat önce

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sahilde bulunan erkek cesedinin, 13 gündür kayıp olan Zeyniddin Cüvitoğlu'na (39) ait olduğu belirlendi.

Hatay'da Sahilde Bulunan Ceset, System.String[]
Hatay'ın Arsuz ilçesinde sahilde bulunan erkek cesedinin, 13 gündür kayıp olan Zeyniddin Cüvitoğlu'na (39) ait olduğu belirlendi.


Yaşamkent Sitesi sahilinde bulunan erkek cesedinin, Adli Tıp Kurumunda kimlik tespiti yapıldı.


Cesedin, Zeyniddin Cüvitoğlu'na ait olduğu tespit edilirken ailesinin 13 gün önce polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Hatay'ın Arsuz ilçesi Yaşamkent Sitesi sahilinde dün bir erkek cesedi bulunmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:25 Kaynak: AA
Adli Tıp, Arsuz, Hatay, Güncel
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