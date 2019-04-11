Hatay'da Sahilde Bulunan Ceset
1 saat önce
Hatay'ın Arsuz ilçesinde sahilde bulunan erkek cesedinin, 13 gündür kayıp olan Zeyniddin Cüvitoğlu'na (39) ait olduğu belirlendi.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:25 Kaynak: AA
'ın Arsuz
ilçesinde sahilde bulunan erkek cesedinin, 13 gündür kayıp olan Zeyniddin Cüvitoğlu'na (39) ait olduğu belirlendi.
Yaşamkent Sitesi sahilinde bulunan erkek cesedinin, Adli Tıp
Kurumunda kimlik tespiti yapıldı.
Cesedin, Zeyniddin Cüvitoğlu'na ait olduğu tespit edilirken ailesinin 13 gün önce polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Hatay'ın Arsuz ilçesi Yaşamkent Sitesi sahilinde dün bir erkek cesedi bulunmuştu.
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