Hatay'da Sahilde Ceset Bulundu
1 saat önce
Hatay'ın Arsuz ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:06 Kaynak: AA
'ın Arsuz
ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yaşamkent Sitesi sahilinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
İlk incelemede 40-45 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin üzerinde kimliğe rastlanmadı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, İskenderun Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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