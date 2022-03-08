HATAY'DA SAHİLE DENİZANALARI VURDU, 'ÇOK ZEHİRLİ' UYARISI YAPILDI - Son Dakika
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HATAY'DA SAHİLE DENİZANALARI VURDU, 'ÇOK ZEHİRLİ' UYARISI YAPILDI

08.03.2022 18:21

HATAY'ın Samandağ ilçesi sahiline onlarca denizanası vurdu.

HATAY'ın Samandağ ilçesi sahiline onlarca denizanası vurdu. Çevredekilerce görüntülenen denizanalarının tehlikeli bir tür olduğunu belirterek uyaran, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, 'Bu tür, iklim değişikliği ile birlikte Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e giriş yapan bir türdür. Çok zehirli bir tür olup, gerek balıkçılar gerekse sahilde gezen vatandaşlarımız bunlardan uzak durmalıdırö dedi.

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde görülen onlarca denizanası vatandaşlar tarafından görüntülendi. Zehirli olduğu belirtilen denizanası vatandaşlar arasında paniğe neden olurken, uzmanlar bu türden uzak durulması gerektiğini kaydetti. İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, son zamanlarda İskenderun Körfezi ve Samandağ sahilinde görülen ve adına 'Rhopilema Nomadica' denilen göçmen denizanası türünün gerek halk sağlığı açısından gerekse balıkçı sağlığı açısından tehditler oluşturduğunu söyledi. Bu konuda İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi olarak bir araştırma yaptıklarını söyleyen Turan, 'Rhopilema Nomadica denilen göçmen denizanası türü, çok zehirli bir tür olup, gerek balıkçılar gerekse sahilde gezen vatandaşlarımız bunlardan uzak durmalıdır. Özellikle denizanasının altında bulunan saçaklı yapılar çok zehir arz etmektedir ve bunlara dokunulduğu takdirde zehirlenmeye yol açmaktadır ve deride bu zehirden dolayı oluşan izler kolay kolay geçmemektedir. Ayrıca bunun yanında bu zehir kişide çok büyük ağrılar oluşturmaktadır. Bu tür denizlerimizde var olan bir tür değildir. Daha sonradan iklim değişikliği ile birlikte Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e giriş yapan bir türdür. Geçen sene bu tür, İsrail ve Lübnan kıyılarda büyük tehditler oluşturdu ve halk sağlığını ve balıkçı sağlığı büyük oranda tehdit ettiö dedi. (DHA)

HATAY'DA SAHİLE DENİZANALARI VURDU, 'ÇOK ZEHİRLİ' UYARISI YAPILDI
HATAY'DA SAHİLE DENİZANALARI VURDU, 'ÇOK ZEHİRLİ' UYARISI YAPILDI
HATAY'DA SAHİLE DENİZANALARI VURDU, 'ÇOK ZEHİRLİ' UYARISI YAPILDI

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Süveyş Kanalı, İskenderun, Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HATAY'DA SAHİLE DENİZANALARI VURDU, 'ÇOK ZEHİRLİ' UYARISI YAPILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HATAY'DA SAHİLE DENİZANALARI VURDU, 'ÇOK ZEHİRLİ' UYARISI YAPILDI - Son Dakika
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