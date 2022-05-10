Hatay'da sahte 15 bin 100 dolar ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da sahte 15 bin 100 dolar ele geçirildi

10.05.2022 12:44
Hatay'da sahte 15 bin 100 dolar ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde sahte 15 bin 100 dolar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde sahte 15 bin 100 dolar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ovakent Mahallesi'ndeki uygulama noktasında bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Aramada, 100 dolarlık banknotlar halinde sahte 15 bin 100 dolar ve 3 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Hatay'da gümrük kaçağı makaron ve tütün ele geçirildi Hatay'da gümrük kaçağı makaron ve tütün ele geçirildi Hatay'da sahte para operasyonu Hatay'da sahte para operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı, Antakya, Hatay, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da sahte 15 bin 100 dolar ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
15:29 Genç yıldız Arda Güler'i yıkan sakatlık: U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı
15:28 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Markette stokçuluk yapanlar 1 yıldan 3 yıla yıla kadar tutuklanacak
15:24 Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı bot Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi
15:22 Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü
15:17 Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar
15:15 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım
15:10 "Riyakar" kelimesi yüzünden Fenerbahçe'ye dava açan Galatasaray'a mahkemeden yanıt: Kovuşturmaya yer yok!
15:02 Baba dizisinde bu akşam neler olacak? Emin, Kadir'i görebilmek için ne yaptı?
14:44 Rakipler ne diyecek? Fenerbahçe 5 yıldızlı tişörtleri satışa sundu
14:42 Babacan'dan kökten değişim mesajı: İktidar olursak YÖK'ü kapatacağız, sınav sistemini değiştireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 15:35:43. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da sahte 15 bin 100 dolar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement