Hatay'da sahte 156 bin dolar ele geçirildi - Son Dakika

Ekipler, takip ettiği V.A'yı Tokdemir Mahallesi'nde gözaltına aldı, şüpheliye ait çantada sahte 156 bin ABD doları ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriyeli V.A'nın 10 bin dolar karşılığında ülkesinden aldığı bir çantayı Konya 'ya götüreceği bilgisine ulaştı.

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