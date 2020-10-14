Hatay'da sahte alkol operasyonu - Son Dakika

Hatay'da sahte alkol operasyonu
14.10.2020 10:50
Hatay'ın Arsuz ilçesinde alkol üretimi yapıldığı değerlendirilen ikamette 200 litre boğma rakı, 940 litre fermente malzeme ve 1 adet damıtma mekanizması ele geçirildi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde alkol üretimi yapıldığı değerlendirilen ikamette 200 litre boğma rakı, 940 litre fermente malzeme ve 1 adet damıtma mekanizması ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Madenli Mahallesi'nde, A.H. isimli şahsın evinde boğma rakı olarak tabir edilen alkol üretimi yaptığı bilgisine ulaşan Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince ikamette arama yapıldı. Aramada 200 litre "boğma" olarak tabir edilen rakı, 9 adet 80'lik ve 2 adet 60'lık jelikanda olmak üzere toplam 940 litre fermente malzeme ile 1 adet damıtma mekanizması ele geçirildi.
Şüpheli A.H. gözaltına alındı. - HATAY
Son Dakika Emlakçılıkta yeni dönem: Yetki belgesi olmayan faaliyet gösteremeyecek Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı Menajerimi Ara dizisinde "Tacize karşı susmayacağız" diyen Burçin Terzioğlu oyunculuğuyla mest etti İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı